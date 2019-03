Meteo Pasqua e Pasquetta: pioggia o sole?

BRUTTE NOTIZIE se non addirittura pessime ci giungono ahinoi per le giornate di Pasqua e Pasquetta. Quest'anno seppur le festività cadano in piena primavera, la situazione non è sicuramente improntata al caldo e al beltempo. Nelle due giornate di festa, ma anche per tutto il periodo fino al 1° Maggio, analizzando gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo per le previsioni a medio termine (ECMWF), avremo il transito sull'Italia di una serie di perturbazioni che porteranno un’atmosfera instabile ricca di temporali, piogge e grandine. La paura più grandeperò, oltre a quella di essere colti impreparati da un’acquazzone, è quella delle vacanze che sono ad alto rischio di cattivo tempo.

Le cause che confermano un periodo instabile e più fresco proprio in concomitanza delle feste d’Aprile sono da attribuire ad un flusso proveniente dall'Oceano Atlantico che riuscirà ad insediarsi sul Mediterraneo, rimanendo stazionario per più giorni, a causa della formazione di un vortice depressionario. Quindi sia a Pasqua che a Pasquetta armiamoci di ombrello e di tanta fortuna. Probabilmente entrambe le giornate inizieranno con il bel tempo, ma entro l’ora di pranzo, improvvisamente, il tempo potrà imbronciarsi e minacciare pioggia accompagnata da violenti temporali e gradine, localmente intensa e pericola per le nostre auto. Si tratterà quindi della tipica instabilità primaverile che spesso trova sfogo tra le 12.00 e le 17.00 sui monti, aree interne e localmente anche fin sulle coste.

Le temperature per Pasqua e Pasquetta saranno leggermente sotto la norma, specie laddove ci saranno fenomeni. Non si esclude una ventilazione sostenuta da Nord Ovest con valori massimi contenuti. Un’altra novità che emerge oggi è quella che probabilmente si potrà anche sciare. Sulle cime più alte delle Alpi (dai 1700 metri), complici le basse temperature in quota e i fenomeni, il manto nevoso potrà resistere per la gioia degli sciatori.