Meteo: fino a Pasqua bel tempo, a Pasquetta arrivano le prime piogge

L'anticiclone subtropicale interesserà ancora l'Italia e il Mediterraneo fino alla giornata di Pasqua, favorendo cieli complessivamente soleggiati e temperature sopra le medie del periodo, con valori massimi pomeridiani anche superiori ai 20°C nelle ore pomeridiane sui settori interni. Dal lunedì di Pasquetta un fronte perturbato proveniente dalla Penisola iberica, determinerà un graduale peggioramento del tempo a partire dal Centro-Sud, con nuvolosità in deciso aumento anche tra Marche e Abruzzo e con prime deboli piogge pomeridiane in Appennino, in estensione e intensificazione ai restanti settori durante la serata; martedì giornata nuvolosa e instabilità soprattutto sulle Marche con possibili rovesci anche a carattere temporalesco nelle ore centrali del giorno; maggiore variabilità invece in Abruzzo con locali acquazzoni, il tutto in un contesto termico più fresco rispetto ai giorni precedenti.