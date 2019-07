Meteo San Salvo: break temporalesco tra martedì e mercoledì, temperature in calo

Oggi lunedì 8 luglio a San Salvo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge seraliDurante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23.1°C, lo zero termico si attesterà a 3950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Domani 9 luglio cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. ampie schiarite in serataDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Mercoledì 10 luglio cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggioDurante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.