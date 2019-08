Meteo weekend a San Salvo: ondata di caldo, da oggi leggera attenuazione

Oggi giovedì 22 agosto a San Salvo bel tempo con sole splendente per l'intera giornataDurante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3983m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.

Domani 23 agosto cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serataDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.

Sabato 24 agosto cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serataDurante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 25 agosto cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornataDurante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.