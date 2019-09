Meteo San Salvo: nei prossimi giorni sole e nuovi passaggi instabili

Oggi lunedì 23 settembre a San Salvo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3.8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3694m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domani 24 settembre cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornataDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 25 settembre cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornataDurante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.