La centenaria Iolanda ha cresciuto i nipoti a pane e parabole, no fiabe

Sesta di sette figli, nata a San Salvo sul finire della prima guerra mondiale nel 1918, Iolanda Di Gregorio lo scorso 6 novembre ha compiuto 100 anni, un'età che non dimostra affatto. Fino a 97 anni iniziava la sua giornata con la santa messa. Anche se era malata e doveva andare dal medico curante (come riferito dallo stesso dottore Romano Bolognese): " prima a messa e poi dal dottore". Di seguito una breve intervista.

Mi racconti della tua infanzia?

Io ho la licenza della quinta elementare. Fino alla terza elementare la mia maestra è stata Carmela Sacchetti, una donna estremamente religiosa, poi divenuta suora, che raccontandoci le storie dei santi e invitandoci a pregare almeno 5 minuti al giorno in ginocchio ci ha trasmesso una grande fede che mi ha accompagnato e mi accompagna ancora. Non ricordo se era di Vasto o di Montenero. Io ad altre amiche tra cui Maria Di Iorio cominciammo a vivere presto questa grande fede frequentando assiduamente la parrocchia e i sacramenti e quando potevamo andavamo a fare visita agli ammalati e a portare qualcosa ai bisognosi. Molti compaesani ci criticavano per queste opere di carità e insinuavano che non eravamo delle brave ragazze. Sono sempre stata molto devota al Sacro Cuore di Gesù. Appena finite le elementari i miei genitori mi hanno mandata da Angiolina Napolitano (la "mastra") affinché imparassi a cucire, ricamare e a fare l'uncinetto.

Mi parli della tua vita matrimoniale?

Ho conosciuto mio marito Giuseppe Bruno a una corsa campestre. Già ci conoscevamo di vista perché, per andare dalla sarta, passavo sempre davanti alla sua barberia in centro, lì dove oggi c'è il bar di mio figlio Giovanni. Quel giorno scoccò una scintilla. A 18 anni mi sono sposata e nel 1937 è nata la nostra prima figlia Rosa e due anni dopo è arrivato Giovanni. Una terza figlia morì a soli tre giorni di vita. Di lì a poco scoppiò la seconda guerra mondiale e mio marito fu chiamato al fronte e rimase prigioniero di guerra in Albania per diverso tempo. Gli scrivevo e pregavo notte e giorno affinché tornasse a casa sano e salvo. Per vivere e crescere i miei figli, lavoravo un pezzo di terra che mi aveva dato mia mamma e stavo a casa della nonna di mio marito. Avevo una gran paura dei bombardamenti, andavano a rifugiarci in una masseria a Cupello o, se non facevano in tempo, in cantina sotto casa. Finita la guerra mio marito è tornato a casa e ha ripreso il suo lavoro di barbiere. Il 20 ottobre del 1992 è venuto a mancare.

Qual'è stato il momento più bello e quello più triste della tua vita?

Il più bello quando ho conosciuto mio marito e il più triste quando è morto. Avevo una carissima amica, Maria Di Iorio con cui ho condiviso tanti momenti belli. Ho sempre pregato e questo mi ha aiutato ad avere anche un bel rapporto con tutti.