Carmine Bucci un talento da scoprire e da valorizzare

Un mostro di modernità professionale, manuale, artistica equestre e … tanto altro ancora, di tempra abruzzese-sansalvese, di veloce portamento metropolitano.

A San Salvo brillano le solite poche persone famose per il loro riconosciuto, ufficiale, habitus professionale o lavorativo e poco si sa di chi, pur superando tali stesse icone, tra l’altro retribuite più del dovuto, si muove con grazia e agilità destreggiandosi tra mille mestieri.

Carmine Bucci, fratello di Davide dall’alto talento calcistico stroncato tragicamente per essere utilizzato negli stadi celesti (dove forse il Padreterno Presidente lo ha voluto per le partite celesti), è legato a lui dagli stessi valori sacrosanti, indirizzati però al lavoro con la L maiuscola, dove non ci sono orari né tipologie, né limiti di forza fisica e mentale, né mezzi di avanguardistico utilizzo.

Carmine è solo Carmine, come non ce ne sono di simili, tanto diversi sono il suo modo e il suo stile, tra l’altro distinti dalla passione per i cavalli che gli conferisce spazi di libertà senza confini. Un essere libero e creativo come libero e creativo è il suo modo di vestire: senza schemi, senza firme, senza combinazioni.