Il commovente grazie della famiglia Giammarino al barista Franco Ingrami

Con un comunicato stampa la famiglia Giammarino ha annunciato la chiusura della loro nota gelateria di Vasto Marina in viale Dalmazia. A margine della loro nota hanno voluto dare un grazie particolare al barista di fiducia che aveva iniziato a lavorare con loro gà da quando era adolescente ed è diventato come uno di famiglia, Franco Ingrami. Aveva 15 anni, allora, Franco Ingrami di origini per metà sansalvese e per metà modenese ma sempre vissuto a San Salvo con sua moglie Caterina e i loro due figli, per 34 anni è stato sempre al suo posto, pronto - già di buon mattino - a preparare la colazione o un caffè all'affezionata clientela e a servire aperitivi o preparare gustosi gelati nel resto della giornata.

Il tenore di questo bellissimo rapporto instauratosi tra datore di lavoro e dipendente si evince dalle parole contenute nella nota (leggi):

Colui che più di tutti mancherà nel nostro quotidiano è il fidato e onesto figlio e fratello acquisito, Franco Ingrami, che per quasi tutto il nostro percorso, ha condiviso, come quinto componente della nostra famiglia, gioie, dolori, sacrifici e soddisfazioni. Grazie dal profondo del nostro cuore, caro Franco, sei stato un continuo punto di riferimento ed hai sempre rispettato tutti noi, lavorando instancabilmente e senza l'orologio alla mano. Un abbraccio dalla famiglia Giammarino (Giuseppe Maria, Donatella e Fabio)

Un bellissimo esempio di un rapporto di lavoro che va oltre la dimensione professionale e riesce a coinvolgere ed abbracciare quella sfera umana e che riesce a costruire un qualcosa che va ben oltre il lavoro e i soldi: rispetto e stima reciproca alimentati giorno dopo giorno.

Un grossissimo in bocca a lupo a Franco dall'intera redazione di cittanet e l'augurio di poter alimentare rapporti di lavoro come quelli coltivati come quello nella gelateria Giammarino.