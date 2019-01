Un compleanno che non finisce mai, dal momento che la dipartita di Domenico per Teresa non esiste, perché lei continua a chiamarlo come se le stesse ancora accanto, con le stesse attenzioni amorevoli del primo giorno della loro unione benedetta dal Signore che Teresa adora e prega quotidianamente con profonda fede. Un amore vero con tanto rispetto e complicità'. Insieme hanno pilotato la famiglia con serenità ed amore con garbo e grazia di Dio da veri ed encomiabili devoti cristiani e praticanti.

Domenico Del Plavignano è famoso per la sua Teresa e come personaggio politico della DC dell'onorevole Artese e burocratico del comune di San Salvo ha sempre brillato di luce propria, diligenza, responsabilità, carattere e preparazione plurivalente. Sempre insieme, la signora Teresa era sempre a fianco del suo Domenico, cavaliere per la sua gentilezza e signorilità e rispetto. L'amore, quello vero, era il loro comune denominatore, senza tempo perché Teresa, ogni giorno lo ricorda con parole affettuose di encomio. Domenico, volato in paradiso, è il nome che Teresa ripete sempre in ogni occasione perché lo sente sempre vicino a lei con tutte quelle attenzioni che lo ricordavano felice ed orgoglioso. La vita di Domenico non è stata facile ma variegata per i lavori diversi, tanti secondari dal momento che il perno esistenziale era vivere con “Teresa” colei che gli ha reso l'esistenza sempre importante, basata sui veri valori della vita che ogni giorno era di offerta o di ringraziamento al Signore Dio. La fede di Teresa è lampante ancora oggi che lui non può più manifestare con la santa messa domenicale, ed il suo canto. Talento naturale importante che faceva di Teresa la protagonista canora con una voce preziosa, riconoscibile e altisonante sopra più tutte le altre…. come le sue innumerevoli doti che hanno reso Domenico felice ed orgoglioso di lei che non lo lasciò mai solo anche quando la sua salute andava sempre più annientandosi facendo però aumentare i sentimenti che come padre, come uomo, come marito sempre solare indimenticabile e spiritualmente sempre sempre presente.