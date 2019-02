Renato Artese, non solo un commerciante ma un pezzo di storia sansalvese

Renato Artese era non solo un commerciante ma un pezzo di importante polivalenza...storica sansalvese ereditato dal suo figlio unico FERNANDO ed incredilmente.

Da Renato si andava per i regali da sposa:servizi di piatti Richard Ginori, bicchieri di cristallo, posate pregiate,ceramiche artistiche, accessori, utensili,tegami e piccoli e grandi sopramobili e svariate cose impossibili da elencare tanta era infinita la tipologia.

Ovviamente le sue oculate e precise spiegazioni di ogni dettaglio azzittiva ma soprattutto convinceva e rendeva soddisfatto anche il cliente piu difficile che si fidava di lui e,come si soleva dire non lo cambiava mai.

Anche i bambini lo guardavano sbalorditi, perche' li divertiva con gesti piccole battute e simpatici racconti in un luogo che Renato aveva saputo fare magico,unico ed idimenticabile.

Durante le feste pero' il riposo ed il divertimento in compagnia di amici e famifliari erano sacrosanti, senza parlare poi delle scampagnate del Lunedi di Pasqua ed il 15 agosto, quando, la mattina, presto, tutti i commercianti amici (compresa la mia famiglia) si davano appuntamento e con le macchine si andava in montagna e ci si fermava quando una di essa rimaneva indietro provocando con allegria clacson e risate che ancora oggi rendono viva quella gioia che non dimentichero' mai come i polli ripieni,la sagna uova lesse e tanto ben di Dio..fino al tramonto, senza sosta,tra barzellette,canti e battute di cui Renato e Balduzzi erano i"capaddozie".

Renato pero'era anche un vero politico e non a caso fu anche Sindaco di SanSalvo, dimostrando capacita' ma soprattutto dignita' ed onesta' percio' non a caso, tutti lo ricordano e non lo dimenticheranno mai ...anche perche'un dignitoso continuatore percorre la sua stessa scia a livello etico e professionale: Fernando Artese e il suo figliolo, omonimo Renato......!!!