Richard PAGANELLI, uno dei più grandi nella chirurgia oculistica degli Stati Uniti, era sansalvese

Richard PAGANELLI, uno dei più grandi nella chirurgia oculistica degli Stati Uniti, era abruzzese. Nacque a San Salvo, in provincia di Chieti, nel 1881.

Richard PAGANELLI (in realtà Terrige, Pietro, Angelo PAGANELLA) nacque a San Salvo (CH), via Lentella, il 5 aprile del 1881 da Vitale (ventisettenne “sarto” figlio di Raffaele e Fiora) e Anna Loreta Artese (ventunenne “contadina” figlia del fu Pietro e della fu Celeste Rodini). L’atto di nascita fu registrato dinanzi a Luigi Di Iorio l’allora Sindaco. I genitori di T. Richard si sposarono a San Salvo il 21 ottobre del 1876 ed ebbero in tutto otto figli. L’intera famiglia giunse ad “Ellis Island” probabilmente nel 1888. Vitale si specializzò come sarto di abiti da donna e grazie al suo lavorò poté far studiare tutti i figli. T.

Richard Paganelli sin da piccolo mostrò una straordinaria capacità di apprendimento e una ferrea volontà applicata allo studio. Laureatosi in medicina scelse il campo dell’oftalmologia. Diverrà uno dei più grandi nel campo della chirurgia oculistica. Fu fondatore dell’accademia di Medicina del New Jersey. Presidente del “College of Physicians and Surgeons” del Maryland University, del “Operative Eye Surgery”, “New York Medical College”, “Consulting Eye Surgeon”, “American College of Surgeons”, St. Clare's and Downtown Hospitals. T. Richard Paganelli è ancora oggi ricordato come un illustre oculista ed ex professore di chirurgia oculare al “New York College of Medicine” e di certo “ricopre un ruolo di primo piano tra i principali oftalmologi”. Per oltre 25 anni fu Professore di Oftalmologia presso la “New York Postgraduate Medical School and Surgeon” nel suo ospedale.

Fu autorevole membro della “American Academy of Ophthalmology”. Operò i più importanti tra politici, sacerdoti, attori ed atleti del suo tempo. Nei suoi studi privati di New York, Hoboken e Orange non disdegnò mai di visitare gratuitamente gli italo-americani indigenti. Autore di "Trichiasis Opthalmineona- torium," "Pneumococcos Conjunctivitis," "Modification of Placido Disc." e "Unit System of Eye Surgery”. Il suo “Pneumococcal Infections of the Eye” è ritento uno dei passaggi fondamentali dell’oftalmologia. Nell’aprile del 1909 aveva sposato Grace Reardon che gli diede quattro figli: T. Richard Jr., Loreta, Bernice e Vitale. T. Richard Paganelli morì a Orange, nel New Jersey, il 18 febbraio del 1945.