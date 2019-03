Angiolina Balduzzi, "Ad Italia di Iorio nel suo secondo anniversario in Paradiso"

Ogni anno,quando arriva la Primavera torna con luminosita 'Italia DiIorio,regina della sua immensa dimora adornata di balaustre, balconi e terrazze che spaziano verso il mare,i monti e la pianura osservando il giardino di fiori ed alberi di aranci e.limoni dove ITALIA PUNTIALMENTE A primavera,col suo passo felpato el la sua leggera movenza che mette in risalto quel portamento stilnovistico gentile ed onesto.come i versi danteschi che lei aveva pur imparato a memoria negli austeri collegi della sua orfana fanciullezza senza il calore materno ,ma col tanto tepore di chi ,poi, l'ha resa regina,quale ,in natura ,gia'era.Fanciulla leggiadra e bella incontro' il suo proncipe azzurro,biondo e bello,come quel Corradino di Svevia,che in collegio studio' e gia'sui libri si innammoro'.NICOLINO era il suo nome ed intenso continua ad essere il suo amore?trasformatosi in un angelico immortale sentimento che mai la lascera' solaNon ci sara " piu felicita nei grandi spazi del suo imponente palazzo le cui stanze erano state impreziosite di prezioso granito e lastricate di rari rosei marmi diventati muti della sua angelica voce con la.quale sceglieva,accompagnato dal suo felice sposo consenziente ad ogni decisione. L eta 'matura e la senilita' non.colpirono

Italia ,forse perche' gli angeli desiderarono ed ottennero che lei non invecchiasse per poter cullare il non nato piccolo Domenico rimasto angioletto in Paradiso con gli occhietti luminosi come le stelle Cosi' ogni anno il 24 marzo lei puo' tornare per pochi minuti in terra per respirare la brezza della Primavera che,pero',non arrivera 'all 'estate della sua esistenza,anche se per tutti coloro che l amarono,come il suo integerrimo e di silenziosa ampia cultura figliolo Claudio , la vita di ITALIA continua a svolgersi con la colonna sonora di una dolce musica che solo pochi possono sentire...al tramonto del sole.