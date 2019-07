Il sansalvese Silvio Di Fabio conquista il titolo di campione europeo di memoria

Il sansalvese Silvio Di Fabio, dopo la vittoria lo scorso anno al campionato italiano di Memoria Open 2018, ha conseguito anche il titolo di campione europeo a Londra.

"Poco più di un mese fa ho conseguito un successo inaspettato e al contempo speciale: la vittoria del campionato europeo e UK di memoria, a Londra", dichiara Silvio, "Nello sfondo di una graziosa location, una gara emozionante con diversi campioni a contendersi l’ambito premio. Un onore aver gareggiato con tutti loro. Felice di aver rappresentato il mio Paese, l’Italia. Sempre un piacere riuscire a esprimere una passione e condividere tale giornata con le persone care che mi hanno accompagnato in questo bel viaggio. Non è semplice competere con un problema come l’acufene, che influenza negativamente la concentrazione. Ma alla fine un approccio appassionato e rilassato può semplificare tutto. Porto con me il ricordo di una splendida giornata, un viaggio rilassante che mi ha aiutato a staccare la spina dal vorticoso flusso degli impegni quotidiani e dal tempo che scorre senza sosta. Per questo è importante dare spazio alla memoria: un’abilità che fa parte di noi e aiuta tutti noi a vivere meglio. E poi, può essere anche divertente".

Silvio Di Fabio, 34enne di San Salvo (Chieti), ha battuto tre record nazionali nella memorizzazione di codici binari, numeri e mazzi di carte, è sposato da un anno e mezzo. Lavora come ricercatore in Economia e statistica all’università politecnica delle Marche e nel tempo libero ama praticare sport e dedicarsi alla poesia.