"Siamo il volto di Dio"

Non mi dire che sono importante per te, se guardi continuamente il cellulare.

Non mi dire: “Ti Voglio Bene”, se mi ricatti moralmente e che la devo pensare come te.

Non mi dire: “Ti Amo per sempre”, perché è una “menzogna”, perché solo Dio ama per sempre,

cioè per l'eternità.

Non mi fare le feste davanti, se dietro le spalle mi fai il funerale.

Non mi chiamare: “Tesoro”, se sei avaro d'amore e se i possessivo e geloso.

Non mi dire: “Quanto sei bravo!”, se sei invidioso di me.

Non mi dire: “Tu sei la mia stella”, se al mattino e la sera non ti affacci alla finestra per guardare il

Cielo.

Dimmi: “Grazie”, perché possa essere ancor più grato a Dio per tutti i doni che fa.

Dimmi: “Scusa”, perché anch'io impari a perdonarmi e perdonare.

Guardami negli occhi, perché specchio dell'anima e dove ci sono scritti i segreti della mia anima e

la storia della mia vita.

Sorridimi, perché la gioia dona più luce della luce naturale e dona la vera pace del cuore.

Abbracciami, perché faccia esperienza della misericordia del Padre che non è solo nei cieli, ma

“tramite te” è qui sulla terra.

Ascoltami, perché mi senta amato e non giudicato, ma accolto per quello che sono veramente.

Quando mi parli “togliti e toglimi la maschera”, perché la vita non è un teatro o un film.

Quando m'incontri “non recitare”, ma sii semplice, spontaneo e vero. Ho bisogno di relazioni reali,

profonde e costruttive.

Ho bisogno del tuo silenzio- presenza che mi attende, che mi accoglie e che mi ama per quello che

sono. Ho bisogno del tuo: “Ci sono!”, perché non mi senta solo e condivida con te la mia gioia e la

mia sofferenza. Tu sei il volto di Dio e anch'io sono il Suo volto. Spesso giochiamo a carnevale e

quando Dio vuole apriamo gli occhi e gettiamo le maschere per vedere in ogni persona la “traccia

luminosa” del Volto di Dio.