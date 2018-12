Quando la parrocchia diventa un laboratorio di idee

Il 13 dicembre ricorre la solennità di santa Lucia e per la prima volta San Salvo si appresta a viverla come un giorno di festa. Il comitato di Santa Lucia ha già organizzato e scandito i vari momenti dell'evento.

E come per ogni cosa nuova tutto è un fermento, una voglia di novità e di fare cose belle e buone. E, con questo spirito, guardando i carismi di ciascuno, tra le tante idee ne spunta una in particolare: "perchè non scrivere e comporre una canzone nuova in onore di Santa Lucia?".

Ed ecco che nasce il canto inedito "Santa Lucia" presentato dal coro della Parrocchia di San Nicola Vescovo in San Salvo (Ch).

Il canto è stato scritto e arrangiato da Auro Zelli con la supervisione di don Beniamino Di Renzo. Direttrice: Anna Santoro, Sassofono: Giuseppe Perrina, Chitarre: Loriano Raspa, Auro Zelli - Basso, Organo: Auro Zelli - Programming, Editing and Mix: GunG Music Entertainment- Voci Armonizzazione: Elvira Mucilli, Kevin Zingarelli, Mario Sapio, Loriano Raspa, Auro Zelli