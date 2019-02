Ventinove coppie si apprestano a celebrare il loro matrimonio in chiesa

Per il secondo anno consecutivo i tre parroci di San Salvo don Raimondo Artese, don Mario Pagan e don Beniamino Di Renzo hanno avviato un corso prematrimoniale comune rivolto a tutte le coppie che si apprestano a celebrare il loro matrimonio in chiesa. Quest’anno ci sono 29 coppie che si apprestano a pronunciare il loro sì davanti a Dio.

Il corso “Camminare insieme…” è iniziato con un pre-incontro il 27 gennaio scorso ed è un percorso volto alla scoperta della bellezza dell’essere una famiglia che cammina insieme al Cristo vivente. Come dice papa Francesco la famiglia cristiana non è una famiglia perfetta come quella del Mulino Bianco ma semplicemente una famiglia che vive le gioie, le fatiche e i dolori di tutti i giorni con la consapevolezza che in ogni occasione ha al suo fianco un Dio che l’ama profondamente.

In questo percorso di crescita umana e di fede per le coppie di fidanzati, i tre sacerdoti si avvalgono della collaborazione di alcune coppie tutor che fanno esperienza, giorno dopo giorno dell’amore di Cristo nella loro vita di coppia e familiare. Il corso si compone di: sei incontri di approfondimento e condivisione di esperienze; partecipazione a quattro celebrazioni eucaristiche e un incontro penitenziale dedicati a loro. A conclusione del corso ci sarà un weekend di convivialità e di condivisione. “Negli incontri di preparazione al matrimonio ci soffermiamo sugli aspetti gratificanti e su quelli spinosi dell’essere conosciuti in profondità da chi ci sta vicino. Confidiamo che lascerà un segno, anche se piccolo, nella vita delle coppie e che speriamo sia un seme che col tempo possa dare i suoi frutti per il loro bene” afferma don Raimondo Artese.

Di seguito alcune impressioni di due membri del gruppo coppie tutor e dei sacerdoti.

«É bello constatare che nonostante la crisi di valori che caratterizza i giorni nostri, ci siano ancora coppie che credono nel valore della famiglia e proprio in virtù di ciò, nell'ottica di una scelta più consapevole, hanno deciso di fare questo cammino preparatorio. É opportuno precisare che non si tratta di lezioni di vita, impartite da maestri in cattedra e rivolte ad allievi che devono apprendere, bensì di un percorso fatto, camminando l'uno affianco all'altro, un cammino in cui esperienze di vita vengono condivise perché in questo meraviglioso viaggio che è la nostra vita, non siamo isole, nessuno si salva da solo e per andare avanti abbiamo bisogno tutti l'uno dell'altro. » (Lucia Spalletta)

"I giovani mostrano consapevolezza di quanto nel farsi conoscere ci sia una dimensione di rischio e di spogliamento; ma quanto, anche, sapere dell’altro possa essere usato come arma e come potere." (I sacerdoti)

«Noi coppie-tutor apparteniamo alle tre parrocchie di San Salvo e abbiamo il compito di seguire questi giovani che hanno deciso di sposarsi in chiesa, ed è innanzitutto importante farli sentire accolti e metterli a loro agio perché riescano ad aprirsi ed a condividere con noi aspettative, ansie, speranze, in questo percorso in cui li accompagneremo senza la pretesa di insegnare ma stando al loro fianco come compagni di viaggio.» (Barbara Matassa)

"Insieme li ascoltiamo compiaciuti, li sollecitiamo con qualche provocazione e cerchiamo di spingere la riflessione nella direzione di riconoscere la bellezza unica dell’essere conosciuti al massimo grado da chi ci vuole bene. Quell’esperienza di sentirsi capiti senza spiegazioni, anticipati nei desideri, accolti a priori."

«È bello scoprire che anche se siamo diversi ognuno di noi, nella propria unicità, ha qualcosa di meraviglioso da offrire all'altro e attraverso la condivisione vivere la pienezza del vero amore : questo è stato il tema del primo incontro. Sarà anche questa una preziosa esperienza di vita che, alla fine del percorso, ci vedrà sicuramente tutti arricchiti perché il confronto, la condivisione, sono sempre fonte di arricchimento e di crescita.» (Lucia Spalletta)

"Il gusto dello stare di fronte all’altro con la curiosità di chi vive l’incontro come una scoperta, in effetti, non ha pari. La spinta che si prova nell’intuire che il rapporto con l’altro rappresenta uno spazio in cui possiamo anche inventarci e re-inventarci per poter crescere."