Quintena della Sacra Spina a Santa Maria Maggiore al via, il vescovo Santoro a Vasto

Quintena della Sacra Spina al via nella parrocchia di Santa Maria Maggiore.

Ieri il primo incontro, con celebrazione e riflessione di monsignor Piero Santoro, vescovo dei Marsi.

Il percorso rispetta lo schema tradizionale della Messa delle ore 18 con successive riflessioni. Un taglio che vuole essere educativo in cui rilanciare la dimensione creaturale dell’uomo che sceglie di dipendere da Dio per essere libero dalle tante dipendenze (o idoli) che tolgono la libertà. Da qui il titolo generale “Dipendere da Dio”al quale si aggiunge un riferimento simbolico alla “spina”, come elemento che pungola l’uomo a tornare alla realtà, fuggendo dalle illusioni.

Gli altri appuntamebnti

Lunedì 8 aprile ore 18

“Emozioni, sballo ed infinito”

Don Luigi Giovannoni sdb, educatore salesiano

Martedì 9 aprile ore 18

“Lo schermo: tra navigazione e naufragio”

Suor Carla Venditti, Apostola del Sacro Cuore di Gesù

Mercoledì 10 aprile ore 18

“I giovani tra fragilità e dipendenze”

Luca Fortunato, responsabile della “Capanna di Betlemme” in Chieti

Giovedì 11 aprile ore 18

“La coppia e le fughe dall’amore”

Don Cristiano Marcucci, esperto di Pastorale Familiare

Venerdì 12 aprile – FESTA DELLA SACRA SPINA

Sante Messe: Ore 7.30 – 8.30 – 9.30 – 11

Ore 18 Solenne Concelebrazione presieduta da S. Ecc.za Mons. Bruno FORTE.

Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto.

Seguirà la processione in onore della Sacra Spina.