Domenica delle Palme, tutte le celebrazioni e i riti a San Salvo

Domenica 14 aprile sarà la Domenica delle Palme, la domenica che precede la Pasqua. In questo giorno si ricorda il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme per andare incontro alla morte e inizia ufficialmente la Settimana Santa nella qualesi rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo.

A San Salvo sabato 13 aprile alle ore 19.30 si terrà la processione con Santa Messa per la benedizione delle Palme organizzata dalla parrocchia di San Giuseppe. Le vie interessate saranno: partenza da via Trignina n. 36, corso Umberto I, via Roma (isola pedonale), piazza San Vitale.

Domenica 14 aprile alle ore 9.30 ci si ritroverà presso la villa comunale per la rievocazione ingresso Gesù a Gerusalemme con le palme e subito dopo celebrazione santa messa. Le messe verranno celebrate alle ore 10, 11.15 e ore 19.

Parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo:

ore 10.30- Benedizione delle Palme all'Oasi Sacra

ore 11.00 e ore 19.00- Santa Messa

Parrocchia San Nicola:

ore 11.00- ritrovo in piazza San Nicola da dove partirà una breve processione dell’isolato e poi inizierà la Santa Messa.

ore 18.00- Santa Messa