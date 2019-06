Veglia di Pentecoste con l’arcivescovo Bruno Forte

Dopo l'esperienza del 2018 quest'anno la Veglia di Pentecoste nella zona pastorale di Vasto si arricchisce della presenza dell'arcivescovo Mons. Bruno Forte.

Tutti i Movimenti e le Associazioni cattoliche parteciperanno all'appuntamento che vorrebbe essere una occasione per pregare per la comunione nella diversità dei carismi suscitati nei secoli di storia della Chiesa. Alla serata sono stati invitati anche i rappresentanti della chiesa ortodossa ed evangelica in segno di comune invocazione dello Spirito Santo.

L’appuntamento è per sabato 8 giugno alle ore 21.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto.

“Un momento di preghiera al quale siamo tutti invitati – commenta il parroco don Domenico Spagnoli – perché l’uomo pregando diventa voce di tutto il creato, come diceva Giovanni Paolo II, invocando la discesa dello Spirito a rinnovare la terra”.