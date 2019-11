“Insieme si può”: convegno per genitori ed educatori con Marco Moschini

E' in programma il 17 novembre alle ore 16:00 a Vasto alla parrocchia di San Paolo in via Florindo Ritucci Chinni, 1 il convegno “Insieme si può – Il gioco dell'Educare”, rivolto a genitori ed educatori. Il convegno verrà replicato in due date in aree diverse della zona, per favorire una maggior partecipazione.

Il relatore è Marco Moschini, Capo Agesci e Docente del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di Perugia.

A chi si rivolge il convegno?

È rivolto ai genitori dei ragazzi dei Gruppi Scout e alle altre realtà e associazioni parrocchiali (catechisti, gruppi parrocchiali, famiglie della parrocchia, ecc. …) e del territorio (altre parrocchie della città, insegnanti delle scuole, altre associazioni cittadine, amministrazione comunale, ecc. …).