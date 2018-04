Sponsor Protour 2018: Bounty Fish Saloon e Western Saloon

Protour 2018, crescono gli sponsor del campionato.

Bounty Fish Saloon e Western Saloon di Gino De Francesco e Franco Ranallo, sono altri due sponsor ufficiali del ProTour Campionato del Mondo di Beach Volley che si svolgerà dal 6 all’8 luglio 2018 sulla spiaggia di San Salvo marina.

L’evento è organizzato da Funight event’s in collaborazione con lo stabilimento balneare “Cocorito” e patrocinato dal Comune di San Salvo, dalla regione Abruzzo e promosso dalla World Beach Volley Federation (WVBF) .

Altri due sponsor hanno deciso di sostenere un grande evento sportivo per accompagnare l’espansione del territorio. Il Western Saloon, in via Pio IX, con l’arredo tipico di un saloon, rigorosamente in legno, ha la curiosa tradizione di far sgranocchiare ai clienti le noccioline nell’attesa dei piatti e di permettere loro di gettare i gusci a terra. Il successo del Western Saloon, dipende soprattutto dalla qualità delle carni che sono fornite dalla macelleria della famiglia De Francesco, che fa questo mestiere da generazioni.

Qualche anno dopo arriva l’idea di aprire il Bounty Fish Saloon, in via Don Luigi Sturzo, arredato in pieno stile marinaresco, propone piatti di pesce e verdure del territorio, insieme ad un ampia scelta di vini, con la voglia di andare incontro alle esigenze di tutti coloro che vogliono mangiare pesce fresco ad un buon prezzo. Un idea innovativa e unica nel suo genere.