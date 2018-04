Sponsor Protour 2018: La Braceria da Nik e Vale e Kimicart

La Braceria da Nik e Vale e Kimicart si aggiungono agli sponsor del ProTour Campionato del Mondo di Beach Volley che si svolgerà dal 6 all’8 luglio 2018 sulla spiaggia di San Salvo marina.

L’evento è organizzato da Funight event’s in collaborazione con lo stabilimento balneare “Cocorito” e patrocinato dal Comune di San Salvo, dalla regione Abruzzo e promosso dalla World Beach Volley Federation (WVBF).

Anche La Braceria da Nik e Vale, in via Grasceta a San Salvo, ristorante a base di carne, Kimicart di Nicoletta Landolfi in via Incoronata a Vasto, attività di vendita detergenti industriali e attrezzature professionali per la pulizia, affiancheranno gli organizzatori di questo importante evento sportivo contribuendo alla promozione turistica del territorio.