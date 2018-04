Sponsor Protour 2018: Erreti Teloni, O.M. Costruzioni Meccaniche, La Bottega Del Luppolo e Retro Bottega

Il Protour 2018 sarà affiancato da altri tre sponsor. Erreti Teloni, OM Costruzioni Meccaniche e La Bottega del Luppolo/Retro Bottega accompagneranno il Campionato del Mondo di Beach Volley che si svolgerà dal 6 all’8 luglio 2018 sulla spiaggia di San Salvo marina. L’evento è organizzato da Funight event’s in collaborazione con lo stabilimento balneare “Cocorito” e patrocinato dal Comune di San Salvo, dalla regione Abruzzo e promosso dalla World Beach Volley Federation (WVBF).

Erreti Teloni, nella zona industriale di Punta Penna, offre lavorazioni in pvc, gazebo e tensostrutture, pergole con tetto scorrevole, dehor, tende da sole, zanzariere, progettazione e realizzazione di aree per bambini, sport e tempo libero ed arredo giardino.

OM Costruzioni Meccaniche, da più di 20 anni realizza macchine agricole per la lavorazione del terreno, taglialegna e altre attrezzature per uso agricolo, forti di un’esperienza maturata dalla tradizione famigliare. La sede produttiva, situata nella Zona Industriale di Fresagrandinaria, è dotata di tecnologie di lavorazione all’avanguardia che migliorano il prodotto e la qualità del lavoro, totalmente Made In Italy.

La Bottega del Luppolo, in strada Fontana a San Salvo, dal 2013 un hamburgheria con birre artigianali che è diventato il fulcro delle serate sansalvesi: buon cibo, ottima birra e musica live. Dopo qualche anno nasce Retro Bottega, in via Magellano a San Salvo Marina, dove accanto alle birre artigianali e parte della hamburgheria si aggiungono i primi, panini di mare e il cocktail bar.