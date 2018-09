Negli impianti sportivi di Vasto e sulla spiaggia di San Salvo sono in programma tornei di calcio a 5, beach volley, beach tennis, pallacanestro, tennis tavolo. Si gioca per raccogliere fondi da devolvere alla Onlus di Giacomo Sintini.

Saranno gli impianti sportivi di Vasto e la spiaggia di San Salvo marina ad ospitare l’ 8 e 9 settembre la “Festa dell’amicizia nello sport”. Ad organizzarla, come di consueto, il Cedas dello Stabilimento Sevel di Atessa che ha fatto inserire la manifestazione nel programma annuale del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali). Oltre a divertirsi e stare insieme, lo scopo primario sarà raccogliere fondi da devolvere alla Onlus creata dal campione di pallavolo Giacomo Sintini per assistere i giovanissimi con problemi oncologici. Sono stati programmati tornei di calcio a 5, beach volley (uno maschile ed uno misto), beach tennis, pallacanestro 3contro 3 e tennis tavolo, che vedranno impegnati oltre 170 atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e accompagnatori provenienti da realtà industriali ubicate in 6 regioni italiane: Marche, Lazio, Molise, Campania, Lombardia e Abruzzo.

Per il calcio a 5 le partite si disputeranno sui campi del Circolo promo tennis di Vasto. Le qualificazioni sono in programma sabato pomeriggio, mentre domenica mattina si giocheranno i play off e le finali per determinare la vincente del torneo.

Nel beach volley saranno ben ventidue coppie a contendersi dei trofei messi in palio dall’agenzia assicurativa D’Ascenzo & Bruno. Saranno impegnate in due raggruppamenti: uno maschile ed uno misto. Si giocherà sui campi dei lidi “Cocorito beach” “El Domingo”, “Calimero”, “Priscilla” “Le Marinelle” ed “Il Panfilo” di San Salvo Marina, nel ricordo di Lorella Petrilli, storica “segnapunti” dell’All Stars Sevel. Si parte nel primo pomeriggio di sabato e il tutto si concluderà domenica mattina con gli incontri di finale. Negli stessi lidi e con gli stessi orari si disputerà anche il 4° torneo di beach tennis, che vedrà in competizione 8 coppie in rappresentanza delle regioni già menzionate.

La pallacanestro aziendale, giunta quest’anno alla 18a edizione, si giocherà domenica mattina nella palestra del centro sportivo San Gabriele di Vasto. In calendario un torneo con la formula 3 contro 3, ed una gara di “tiri da 3 punti” in stile NBA.

Sabato pomeriggio, infine, sempre a Vasto, si disputerà il torneo di tennis tavolo, specialità a squadre e singolare. Nell’occasione sarà ricordato Mauro Guerrini, punto di forza del team Cedas Sevel scomparso lo scorso anno in seguito ad un incidente in moto.

“Con questa manifestazione – commenta Walter Di Gregorio, segretario del Cedas Sevel di Atessa che, con l'aiuto dei responsabili delle varie discipline in programma ha curato in ogni dettaglio l’evento sportivo – si conclude il nostro impegno organizzativo per la stagione 2018; una stagione piena di eventi e di grandi soddisfazioni per il nostro sodalizio e per tutte le nostre rappresentative.”