Festa dell’ amicizia nello Sport; un’edizione “straordinaria”.

Sano agonismo, tantissimo sport, amicizia vera, e tanta, tantissima solidarietà hanno permeato l’edizione 2018 della “Festa dell’amicizia nello sport” che, nel quadro delle attività del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), si è svolta l’8 e 9 settembre 2018 sulla spiaggia di San Salvo Marina (Ch) e nelle palestre di Vasto. In cabina di regia il Cedas Sevel (Andrea, Giuseppe e Walter Di Gregorio, Michele Celenza, Gianni Di Pinto, Giuseppe Vaccaro, Gabriele Antenucci) con l’immancabile e prezioso aiuto dei dirigenti CSAIN marchigiani Giovanni Mascambruni (presidente regionale) Domenico Spina e Morris Giuliani.

Si sono giocati tornei di beach tennis, beach volley (maschile e misto), pallacanestro, calcio a 5 e tennis tavolo, che hanno coinvolto circa centosettanta atleti, arbitri, dirigenti e accompagnatori provenienti dalla Campania, dalla Lombardia, dal Lazio, dal Molise, dalle Marche, e dall’Abruzzo.

I tornei di beach volley, disputati sulla sabbia degli stabilimenti “Cocorito beach”, “Calimero”, “il Panfilo” e “Priscilla” di San Salvo Marina, hanno visto il successo delle coppie Anton Gijergi - Diego Celebre (FCA Termoli) nel maschile e di Alessandra Mascitelli – Valentino Speranza (BTS) nel misto. Al secondo posto, nel misto, l’altra coppia BTS Valentina D’Adamo – Federico Vecchiotti mentre hanno chiuso al terzo posto Mary Duca – Matteo Covacci (ACRAF Ancona). Tra gli uomini la piazza d’onore è andata a Sandro Giuseppetti ed Antonio Sasso (Pilkington), mentre sul gradino più basso del podio sono saliti Fabrizio Fracassi – Asha (U.N. volley Roma).

Sui campi del Circolo “Promo tennis” di Vasto, dove si è giocato il torneo di calcio a 5, il successo è andato al Cedas SEVEL di Atessa (Luca Grossi, Damiano Catalusci, Luca Di Nenno, Francesco Codianni, Alessandro Iezzi, Fabrizio D’Alessandro, Antonio Grossi, Nicola D’Aulerio, Costantino Prestano, Stefano Memmo – allenatore Giovanni Fornaro, dirigente accompagnatore Giuseppe Vaccaro). Ma quanta fatica! Giunti terzi nel girone di qualificazione, hanno raggiunto la vittoria battendo dapprima la Pilkington per 4 a1 e regolando poi per 8 a 5 i cugini della FCA Termoli al termine di una bellissima finele. Terzo e quarto posto sono andati nell’ordine alla NSG Group –Pilkington San Salvo e all’ FCA Atessa, quinto posto per FCA Pratola Serra. I riconoscimenti individuali sono andati ad Antonio Porporato (FCA Termoli - miglior portiere), ManlioManzo (FCAPratola Serra– capo cannoniere).

Nella pallacanestro 3 contro 3 ha prevalso la rappresentativa “C” della Sevel composta da Mattia Radoccia, Antonio Flamminio Antonio Miscione e Surate Vacca. Nella gara di “tiri da tre punti”, stile NBA, disputata al termine del torneo, si è nuovamente imposto Mattia Radocchia (Sevel), cui è andato il trofeo per il “miglior realizzatore”. A livello individuale sono stati premiati altri giocatori Sevel: Michele Celenza, Antonio Flamminio ed il giovane Abreham Vacca (miglior giocatore.

Vivace e combattuto il 4° torneo di beach tennis, che è stato vinto da Federico D’Amico – Diego De Santis dell’FCA Termoli, che hanno preceduto nell’ordine Massimo Romagnoli – Massimiliano Salvatori (Acraf) e Fabio Di Renzo –Marino De Filippis (FCA Termoli).

Nel tennis tavolo, infine, vittoria di CNH Suzzara (Giuseppe Ventola , Silvano Ludovici, Andrea Pasquarelli); sul podio con loro i porta colori della Sevel e dell’FCA Termoli, classificatisi nell’ordine al secondo e terzo posto. Nel torneo individuale ha vinto il giovanissimo Ronzitto (TTC Vasto), che ha preceduto Giuseppe Ventola (Suzzara) e Marco Balboni (Sevel) che, come i vincitori della prova a squadre sono stati premiati al termine del torneo da Alessandra, moglie di Mauro Guerini a cui è dedicata la manifestazione, punto di forza della squadra di tennis tavolo del sodalizio atessano scomparso lo scorso anno.

Festa conclusiva con premiazione presso il Poseidon Beach Village di San Salvo Marina, dove Giancarlo Candeloro, della “Tasso & Candeloro” di Lanciano, ha consegnato coppe e medaglie alle squadre ed agli atleti saliti sul podio.

Anche stavolta la generosità di tutti i partecipanti l’ha fatta da padrone. Infatti, oltre a donare tutte le quote d’iscrizione versate da ogni partecipante ed il ricavato di una “pesca di beneficenza alla “Onlus Giacomo Sintini”, creata dall’ex campione di pallavolo per aiutare le persone, soprattutto bambini, ammalate di cancro, sono state regalate t shirt, polo, canotte ed altri gadget ad un gruppo di ragazzi diversamente abili che stavano soggiornando nella struttura turistica sansalvese.

Ed emozionante e piena di “patos” è giunta nel corso della premiazione la telefonata con cui “Jak” Sintini, non avendo avuto la possibilità di presenziare all’evento, ha voluto ringraziare organizzatori e partecipanti.

“E’ stata veramente una edizione da incorniciare.” – Spiega Walter Di Gregorio, Segretario del Cedas Sevel di Atessa. “Su tutti i campi si respirava un clima di sana competizione nel più totale fair play. I partecipanti si sono divertiti ed insieme, con grande soddisfazione ed entusiasmo abbiamo portato brillantemente a termine un’altra bella iniziativa benefica.”