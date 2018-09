Orienteering, dal 1 ottobre 15 giorni di esplorazione tra Abruzzo e Molise

“Da Lunedi 1 ottobre 2018, tra Abruzzo e Molise, ci saranno 15 giorni di manifestazioni itineranti in 10 tappe, (Vasto, Casalbordino, Campofelice/Lucoli, Fara San Martino, Roccascalegna, Lanciano, Maielletta/Pretorio e Montorio nei Frentani) promosse dal Park World Tour ITALIA. Saranno manifestazioni di Orienteering . Dico subito: l’orienteering è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. È uno sport!” Così il senatore Castaldi sulla iniziativa di Orienteering 5+5 days che partirà Vasto.

“Appena presentatami la iniziativa di Orienteering 5+5 days ,-continua il senatore del M5S- con partenza dalla mia città , Vasto, da uomo di sport ,legatissimo alla mia città , mi sono attivato ,con immediatezza, per garantirne una buona riuscita! Sono 2 settimane di vacanze e corsa orientamento, con gare nei centri storici, nei bellissimi boschi abruzzesi, e in un parco cittadino. E sono attesi 500 scandinavi.”

“Quando fu inventato nei Paesi scandinavi-evidenzia il senatore M5S Castaldi- all’inizio del ’900, l’orienteering era una forma di addestramento militare: oggi è chiamato lo “Sport dei Boschi”, perché il suo campo di gara ideale é il bosco, ma si può praticare anche in altri ambienti quali centri storici, parchi pubblici, campagne, ecc.”

L’orienteering oggi è in pieno fermento anche in Italia per raggiungere platee sempre più ampie. Nel nostro Paese si contano oggi ben 17.000 tesserati alla FISO (Federazione Italiana Sport di Orientamento) e 10.000 ragazzi coinvolti ogni anno dal suo “Progetto scuola “: “quando penso ai tantissimi ragazzi coinvolti ogni anno dal “Progetto scuola” (nei giorni scorsi 300 studenti giunti da ogni angolo d’Italia a Chieti, ad esempio), -prosegue il senatore del M5S- penso al grande impatto che una rivisitazione dei nostri calendari scolastici (mia opinione personale) unita ad un allungamento del periodo “estivo” degli impianti turistici, può avere. In Svezia, estate, autunno e le vacanze di Natale sono la stessa cosa a livello nazionale. Le vacanze invernali sono diverse a seconda della regione. In Danimarca dal 12 al 20 ottobre le scuole si chiudono: vacanza (controllate pure );persino i grandi parchi cittadini e le città diventano perfetti campi di gara.” , insiste il senatore del M5S Castaldi.

“Perché non anche in Italia??Quindi un turismo destagionalizzato non è meno importante, visti i numeri, di una normale “stagione turistica “estiva: possiamo anche vedere il turismo in una forma nuova. (e redditizia nell’interesse del paese). Uno sport , appunto, ad impatto zero, generatore di economia!!” conclude il senatore M5S Castaldi, segretario nell’Ufficio di presidenza del Senato!