Mario Castaldo, a 15 anni esordisce titolare con la Us San Salvo

La partita di domenica 14.ottobre.2018, finita con il risultato di 2-2 tra la Us San Salvo e il Villa 2015, ha visto esordire nel campionato promozione abruzzese il giovanissimo Castaldo Mario, portiere classe 2002

Il quindicenne sansalvese, cresciuto nelle giovanili degli Aquilotti si è da sempre contraddistinto tra i pali per la sua costituzione e l'agilità fisica che si addicono ad un bambino che ha deciso di ricoprire il ruolo più particolare nel gioco del calcio.

Il ragazzo era già stato aggregato, nella passata stagione in eccellenza, con la prima squadra ma non aveva mai trovato la possibilità di scendere in campo,

Domenica a Francavilla invece, causa indisponibilità del titolare Cialdini, Mario Castaldo ha avuto modo di fare il suo esordio con la squadra della sua città facendo una buona prestazione e una bella figura.

Il padre, Antonio, presidente della Us, può essere orgoglioso di suo figlio perchè quello che Mario si è guadagnato non dipende dalla sua posizione di ruolo.

Mario Castaldo potrà essere un uomo importante per il futuro della Us San Salvo.

Forza Mario! Forza Us San Salvo!