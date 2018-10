Us San Salvo - Sant’anna , dal Bucci gli aggiornamenti in tempo reale

La Us San Salvo impegnata in casa incontra il Sant’Anna; Mister Castellano scende in campo con questa formazione:

Cialdini, Di Tella, Di Crescenzo, Triglione, Luongo, Morlino, Petre, Carro, Molino, Bolzan, Izzi; a disposizione: Castaldo, De Vivo, Galie’, Pifano, Ramundo, Stafa, Di Pietro, D’Alessandro, Costantini.

Dal Bucci il nostro inviato, Giuseppe Catalli, ci segnala i seguenti aggiornamenti in tempo reale.

ore 15.01 fischio di inizio della partita.

9’sciupata buona occasione per la Us. Petre, solo davanti al portiere lanciato a rete non trova il guizzo per calciare a rete, sembra che provi a dribblare e guadagna un calcio d’angolo.

18’ ancora pericolosa la Us; Molino calcia bene da dentro l’area di rigore il portiere si salva in angolo. Dalla battuta Luongo prova di testa ma viene parato.

20’ il Sant’Anna si fa vedere con una rovesciata in area, su capovolgimento Molino ancora vicino al gol.

30’ su cross di Bolzan sfiorata l’ autorete del Sant’ Anna

35’ Luongo di testa da un calcio d’angolo! La palla batte sulla parte bassa della traversa e scende sulla linea: il pubblico del Bucci esulta ma la terna non convalida.

40’ vantaggio Sant’anna 0-1 il risultato. Con un tiro da dentro l’area il numero 10 batte Cialdini.

42’ ennesima azione individuale: Petre calcia forte ma centra la traversa!

44’ Gol Us!!! 1-1 Petre di forza entra in area e trafigge il portiere aiutato da una deviazione.

il primo tempo si chiude con il risultato di 1-1. Una fortissima pioggia sta colpendo il Bucci in questi momenti.

ore 16.30 inizio secondo tempo che

8’ clamoroso gol sbagliato dal Sant’anna

14’ Vantaggio Us 2-1!!! Molino di testa raccoglie un cross da calcio d’angolo!

18’ pareggio del Sant’anna 2-2. Viene assegnato un dubbio calcio di punizione dal limite dell’area biancazzurra. Dopo alcuni minuti di contestazione si procede alla battuta: la barriera si apre e la palla va oltre le spalle di Cialdini

28’ doppia occasione in una sciupata per la Us prima con Petre poi con Molino ribattuto in angolo.

35’ Molino in corsa sta per entrare in area ma viene fermato fallosamente; espulsione per il numero 8 del Sant’anna e punizione dal limite. Calcia Bolzan e il portiere para comodo.

45’ il San Salvo assedia letteralmente in Sant’anna nella propria metà campo. Ma sotto la pioggia battente che ha accompagnato tutto il secondo tempo i

Sansalvesi hanno sbagliato molto

dopo alcuni minuti di recupero finisce con il risultato di 2-2 tra Us San Salvo e Sant’anna.

poco gioco di squadra e molti errori individuali. La Us perde un altro punto prezioso per provare a risalire di categoria.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!