Pareggio casalingo con il Sant’Anna, Us con poco gioco e molti errori individuali.

Finisce 2 a 2 al Bucci la gara tra U.S. San Salvo e il Sant'Anna. Partono fortegli ospiti e dopo meno di un minuto Cialdini devia in angolo il tiro di Di Primio. Al 9' Petre elude l'intervento della difesa ma il suo tiro viene deviato in angolo dal portiere. Nell'occasione dubbio contatto tra l'attaccante sansalvese e il portiere ospite. Al 17' bella palla recuperata da Di Tella che serve Molino ma la sua conclusione viene alzata in angolo dal portiere. Al 35' bel tiro di Molino dal limite la palla deviata termina di poco a lato. Sugli sviluppi del corner il tiro di Luongo centra la traversa interna. Al 42' arriva il gol degli ospiti: cross dalla sinistra per Torsellini che batte Cialdini. Un minuto dopo altra traversa per i biancazzurri colpita questa volta da Petre. I locali non demordono e al 45' Petre con un tiro sporcato dalla difesa ospite realizza il pareggio. Nei minuti iniziali del secondo tempo continua l'assedio del San Salvo ma al 52' La Torre a porta vuota sbaglia il raddoppio. Vantaggio dei locali che arriva al 58' con Molino che di testa butta in rete un cross di Bolzan. Al 64' su una punizione, molto dubbia, Torsellini lascia partire un missile che si deposita in rete con Cialdini immobile. La partita si innervosisce e dopo un primo tempo senza ammoniti nella seconda frazione arrivano ben 6 cartellini. A 9' dalla fine Perinelli stende Molino lanciato a rete e il direttore di gara assegna la punizione ai locali ed espelle il giocatore teatino. A un minuto dalla fine occasionissima per Petre ma la sfera viene deviata dal muro difensivo ospite in angolo tra la disperazione dei locali.

-comunicato Stampa-