Daniele: “Vincere l’ultima di campionato davanti ai miei amici e alla mia famiglia non ha prezzo”

Il 14 ottobre il motociclista sansalvese Daniele Zinni si è aggiudicato il Campionato Nazionale di Velocità Coppa Italia 2018 disputatasi a Misano, categoria 600 pro. Il sole ha accompagnato a Misano il round decisivo del trofeo nazionale nella quale Pro Zinni, nel team Bike e Motor , ha colto il sesto successo stagionale su sette gare.

“E’ stato un campionato incredibile, di solito è sempre molto difficile che vada tutto perfetto in questo modo, ma noi ce l’abbiamo fatta. Siamo partiti con la determinazione e la convinzione di poter fare bene, e cosi è stato! Il finale di stagione poi è stato “MAGICO”. Vincere l’ultima di campionato a Misano davanti a tutta quella gente venuta per noi, ma soprattutto davanti la mia famiglia venuta in pista per la prima volta a vedermi, non ha prezzo! Qualcosa di indescrivibile. Ringrazio di vero cuore tutti quelli che mi sono stati vicino in questa stagione, gli Amici la Famiglia e tutto la squadra del team BIKE & MOTOR di Teramo..! Un ringraziamento speciale va a tutti i miei SPONSOR che rendono possibile tutto questo....grazie davvero: ZINNI BEVANDE - MALFAR - TORBEAR - TRATTI SOMATICI - D.P.A.Impianti Elettrici - PNEUMOILFORNITURE - TUBI IMPIANTI SNC - LO SPUNTINO - .NET -MATJAN ACADEMY” (Daniele Zinni)