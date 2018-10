Bucchianico - Us San Salvo la cronaca in diretta della partita

Sul campo di Guardiagrele si affrontano il Bucchianico Calcio e la Us San Salvo,

il Mister in seconda De Foglio sostituisce lo squalificato Castellano; la formazione in campo:

Cialdini, Ramundo, Di Crescenzo, Triglione, Luongo, Morlino, D'alessandro, Carro, Molino, Bolzan, Stafa.

a disposizione: Castaldo, Di Tella, Galiè, Izzi, Pifano, Di Pietro, De Vivo, Vennitti, Costantini.

indisponibile per infortunio Petre.

il nostro inviato Giuseppe Catalli ci invia i seguenti aggiornamenti che Vi proponiamo

alle ore 14,35 inizia l' incontro.

dopo 15 minuti di gioco la Us sembra più propositiva rispetto al Bucchianico che si difende con ordine; nessuno spunto particolare degno di nota.

20' sussulto per la Us: Molino da dentro l'area con un tiro ben calciato mette in difficolta il portiere del Bucchianico che è bravo a parare e non concedere neanche l'angolo.

24’ Carro su punizione mette ancora in difficoltà il portiere che anche in questa occasione è bravo e fortunato a respingere la sfera sul palo, successivamente alla respinta e al palo Molino calcia fuori.

30’ Stafa clamorosamente sbaglia calciando fuori da ottima posizione a centro area, dopo un disimpegno errato della difesa

36’ Molino è sfortunato colpisce il palo con un ottima conclusione da dentro l’area.

finisce il primo tempo con il risutato di 0-0 ; Cialdini inoperoso e attacco BiancoAzzurro sciupone.

inizio ore 15.35 inizia il secondo tempo senza sostituzioni

9' esce Stafa entra Costantini

13' Rigore per il Bucchianico presumibilmente fallo di mano

15' Rossi Finarelli dal dischetto realizza il vantaggio dei suoi 1-0 adesso il parziale

25' San Salvo senza idee subisce il colpo, errori individuali continui e Bucchianico che amministra con tranquillità

27' sostituzioni della Us: Di pietro per Ramundo e Di Tella per D'alessandro

30' Gol US San Salvo!!! 1-1 Molino realizza il pareggio ribattendo a rete una respinta corta del portiere su un tentativo di Carro

33' Rossi Finarelli grazia la Us non centrando lo specchio della porta con un colpo di testa

37' Vantaggio Us! Molino raddoppia sfruttando un passaggio filtrante di Bolzan, la palla colpisce la parte bassa della traversa ed entra. 1-2

40' esce Bolzan entra Pifano. mentre il Bucchianico si appresta a battere una punizione dal limite fatta da Costantini che riceve il cartellino giallo.

43' molino sbaglia una buona occasione lanciato a rete

all'ultimo secondo pareggia da mischia in area il Bucchianico 2-2. dopo il gol arriva il triplice fischio

finisce con un pareggio 2-2

a fine gara contestazione da parte dei tifosi nei confronti della squadra e della società...altri due punti sprecati