Us pareggia 2-2 con il Bucchianico, delusione tra i tifosi.

Con il minimo sforzo e senza quasi mai tirare in porta il Bucchianico porta a casa un punto importantissimo nel match contro il San Salvo che è terminato 2-2.

Primo tempo a senso unico in favore della squadra ospite. Al 17’ Carro ruba palla e serve Molino che calcia di sinistro ma il portiere si distende e para in due tempi. Passano 5’ e il San Salvo centra un palo con Carro su punizione. Al 29’ errore difensivo dei locali Stafa calcia da posizione ravvicinata ma la palla lambisce il palo e termina sul fondo. Al 35’ altra occasione d’oro per i biancazzurri con D’Alessandro che serve Molino ma il suo tiro a volo centra il palo. Al 59’ arriva il vantaggio locale: in un’azione in mischia Morlino tocca la palla di mano, per il direttore di gara è rigore. Dal dischetto si presenta Rossi Finarelli che prende il palo interno e realizza il vantaggio per i locali. Il San Salvo non demorde e al 73’ perviene al pareggio con Molino che deposita in rete una respinta del portiere. Due minuti dopo occasione per il Bucchianico ma il colpo di testa di Rossi Finarelli finisce fuori. Il gol vittoria arriva al 79’ con un bel tiro di Molino che centra la traversa interna ma questa volta si deposita in rete. Al 95’ in contropiede Molino spreca l’occasione del 3 a 1. Al 96’ inoltrato, a tempo ormai scaduto, sugli sviluppi di un corner Di Crescenzo realizza il definitivo 2-2 tra la disperazione dei biancazzurri.