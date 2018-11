Us San Salvo - Casolana la cronaca in diretta

Dallo stadio Davide Bucci, Vi proponiamo la cronaca in diretta della partita Us San Salvo - Casolana con gli aggiornamenti del nostro inviato Giuseppe Catalli.

la formazione in campo per la Us: Cialdini, Ramundo, Di Crescenzo, Triglione, Luongo, Morlino, D'Alessandro, Galiè, Molino, Bolzan, Izzi. A disposizione: Castaldo, La Vacca, Di Tella, De Vivo, Pifano, Carro, Di pietro, Stafa, Costantini.

inizia con qualche minuto ritardo perchè gli assistenti trovano una rete bucata e si provvede a sistemare.

inizio ore 14,37.

dopo i primi 5 minuti di gioco, su un campo allentato dalla pioggia che contina a scendere la Us si fa vedere con un cross di Izzi raccolto di testa da Molino

superiamo il 20esimo minuto nessuna azione degna di nota, la Casolana non gioca male.

25' Gol SAN SALVO!!!! vantaggio 1-0 da azione prolungata su entrambe i lati dell'area poi bel tiro di Ramundo a mezza altezza.

35' nei minuti precedenti bel tiro diagonale di Molino fuori di poco e due calcio d'angolo consecutivi per la Us.

dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione di gioca con il risultato di San Salvo 1 - 0 Casolana

alle ore 15.35 inizio secondo tempo.

senza sostituzioni per la Us, la Casolana con un cambio.

3' raddoppio Us San Salvo 2-0. il giovane D'alessandro su cross di Bolzan

5' si divora un gol la Casolana, da dentro l'area biancoazzurra

7' San Salvo Gol !!! 3-0 micidiale contropiede, Molino trafigge il portiere!

22' 4-0 Us San Salvo con Luongo che raccoglie un angolo battuto raso terra.

38' 5-0 per la Us con Stafa che triangola in areacon Costantini e riesce a battere a rete

44' 6-0 Us San Salvo Stafa doppietta personale.

la Us travolge la Casolana per 6-0. bella vittoria dei biancoazzurri nota positiva di merito a tutti in particolare il giovane D'alessandro.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!!