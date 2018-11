Travolta la Casolana 6-0, la Us stravince!

Torna a sorridere il San Salvo e lo fa con una prestazione strepitosa. Al Bucci i ragazzi di mister Castellano superano 6-0 la Casolana. Prima azione di marca biancazzurra al 3’: cross di Izzi dalla sinistra, Molino stacca di testa ma la sfera termina alta. Al 20’ bel tiro da fuori di Molino ma Di Cecco si stende e devia in angolo. Passano 5’ e il San Salvo passa in vantaggio: cross di Izzi dalla sinistra, Bolzan liscia la sfera ma arriva Ramundo che con un bolide dalla distanza calcia dove il portiere non può arrivare. Al 28’ ancora Molino sfiora il gol ma il suo diagonale finisce fuori. Il primo tempo si conclude con il San Salvo che fa la gara senza però creare grossi problemi agli ospiti. Nella ripresa i locali sono devastanti e dopo 2’ si portano sul 2 a 0 con D’Alessandro che tocca in rete un cross di Bolzan. Al 50’ gli ospiti sciupano l’occasione di riaprire la partita con Pantalone che calcia alto da ottima posizione. Al 52’ arriva il terzo gol del San Salvo con Molino che servito da D’Alessandro non sbaglia. Al 65’ ci pensa Luongo, al terzo gol stagionale, a mettere il sigillo alla gara con un tocco ravvicinato sugli sviluppi di un corner. A 9’ dalla fine ci pensa Stafa a siglare la quinta rete. Il definitivo 6 a 0 porta ancora la firma di Stafa che all’87’ deposita in rete un assist di De Vivo. Finisce con una vittoria larga per i biancazzurri che domenica faranno visita alla corazzata Lanciano.

