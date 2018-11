Lanciano - San Salvo la cronaca in diretta della partita

Dal Guido Biondi sta per iniziare la partita tra Lanciano e Us San Salvo

la formazione in campo per la Us: Cialdini, Ramundo, Di Crescenzo, Triglione, Luongo, Galiè, D’Alessandro, Carro, Molino, Bolzan, De Vivo.

a disposizione: Castaldo, Di Tella, Morlino, Pifano, La Vacca, Di Pietro,Izzi, Stafa, Costantini.

ore 14.35 inizio della partita.

dopo 5 minuti il Lanciano passa in vantaggio. Dopo diverse occasioni già avute. 1-0

8’ ci prova la Us con Molino. La palla va sull’estero della rete.

Superiamo il 15’ ammonito Galiè per un fallo alla 3/4 campo.

il Lanciano domina la partita in lungo e in largo.

Ammonito Bolzan al 22’

la Us prova a giocare ma senza essere incisiva, il Lanciano prova a battere Cialdini con insistenza.

30’ Bolzan servito da Galiè prova dal limite area senza fortuna; la palla è a lato.

il Lanciano continua a gestire la partita tranquillamente.

34’ annullato gol al Lanciano.

38’Cialdini riesce a rimpallare un forte tiro destinato ad entrare in rete

40’ bel tiro di Bolzan da posizione difficile deviato dal portiere, nessuno Bianco azzurro pronto a respingere a rete.

43’ il Lanciano sta facendo un monologo, ma la Us in alcuni istanti riesce a raggiungere l’area rosso nera. Come adesso con un cross teso che sfugge al portiere ma De Vivo non riesce ad approfittare.

1 minuto di recupero

fine primo tempo Lanciano 1 - 0 Us San Salvo

ore 15.40 inizio secondo tempo

dopo 5 minuti il Lanciano si rende pericoloso

5’ Cialdini neutralizza un tiro dalla distanza

le panchine iniziano a scaldarsi

8’ entra Di Pietro esce Galiè

al 10’ cambio per il Lanciano entra Tarquini esce il capitano Di Gennaro

13’ appena entrato Tarquini vicino al gol.

Ammonito Di Pietro per gioco scorretto

16’ ammonito Ramundo per un’entrata scomposta su Tarquini

17’ il Biondi esulta ma è solo un effetto ottico. Tarquini sfiora esternamente il palo.

18’ esce De Vivo entra Morlino

20’ Morlino dalla distanza non impensierisce il portiere che segue con lo sguardo il pallone sfilare in out.

22’ intervento provvidenziale di Cialdini sugli sviluppi di un angolo.

25’ per il Lanciano esce tra gli applausi Avvantaggiato al suo posto Verna.

30’ punizione dal limite per il Lanciano: Gol! 2-0 la Selva magistrale. Cialdini non può nulla. 32’st 2-0

la Us messa meglio in campo rispetto alla prima frazione, sta producendo di più mentre il Lanciano continua a dimostrare superiorità.

33’ standing Ovation per la Selva che esce al posto Shiffler

per la Us Stafa per Carro

ammonito Luongo

36’ Lanciano sfiora la rete nuovamente

39’ super Cialdini salva la porta dopo un incursione solitaria di un giocatore lancianese che non calcia troppo bene

42’ cambio per il Lanciano: esce Sardella entra Ciancio

entriano nell’ultimo minuto di gioco regolamentare.

4 minuti di recupero assegnati

46’ esce Molino entra Costantini per la Us

47’ Ramundo in scivolata salva sulla linea di porta

finisce con il risultato di 2-0 tra Lanciano calcio e Us San Salvo.

netta superiore dei frentani.

forza Us San Salvo! Forza Ragazzi!!!