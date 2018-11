Us San Salvo - Scafa aggiornamenti in tempo reale

La formazione in campo della Us San Salvo: Cialdini, Ramundo Di Crescenzo Galiè Luongo Morlino D’Alessandro Carro Molino Di Pietro Izzi. A disposizione: Castaldo Di Tella Pifano De Vivo La Vacca Turchi Bolzan Stafa Costantini

dopo 5 minuti nulla degno di nota.

10’ D’Alessandro lanciato a rete calcia da dentro l’area ma viene parato.

entriamo nel 20’ la Us San Salvo con poche idee, fa possesso palla senza riuscire a realizzare azioni pericolose. L’assenza di Bolzan si fa sentire.

30’ bella azione della Us, manca il bersaglio D’ Alessandro servito in area con un passaggio arretrato da uno scatenato Di Pietro.

31’ e 32’ doppia buona occasione. Carro prova a sorprendere il portiere con un tiro dalla distanza ma viene deviato in angolo. Nell’ azione successiva ancora Carro alto sopra la traversa.

40’ Carro colpisce il “7” con un calcio di punizione a due dal limite.

43’ Molino è egoista nel non passare il pallone a Izzi ben piazzato in contropiede e viene recuperato dai difensori.

1 minuto di recupero assegnato

si chiude con il risultato di 1–0il primo tempo.

inizio secondo tempo ore 15.33

1’ Molino sfiora la rete.

5’ ammonito Cialdini per protesta. Salterà la prossima partita per squalifica.

8’ esce Izzi entra Bolzan

10’ incredibilmente Galiè non riesce a centrare di testa la porta sguarnita a pochi passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

13’ vantaggio Us San Salvo! 1-0 Luongo di testa raccoglie un area una punizione guadagnata e battuta da Bolzan.

24’ ammonito Galiè per gioco scorretto a centrocampo.

esce Morlino entra De Vivo

Nonostante il vantaggio una parte di pubblico del Bucci continua da tutta la durata della partita a criticare il Mister Castellano e le sue scelte tecnico/tattiche

28’ tra gli applausi esce Stefano Di Pietro ( tra i migliori in campo) al suo posto Stafa.

31’ lo Scafa tira verso la porta da buona posizione senza centrare lo specchio.

33’ Stafa raddoppia per la Us servito in area da De Vivo dopo un bel contropiede innescato da D’Alessandro ( che aveva recuperato una palla probabilmente gia uscita lateralmente.

il Mister nell’esultare per il gol si rivolge alla parte dei suoi criticatori che ovviamente amplificando le loro contestazione.

40’Molino sbaglia un altro gol “facile”

esce D’alessandro entra La Vacca.

cinque minuti di recupero assegnati

la Us San Salvo batte 2 - 0 lo Scafa. Anche se vince senza convincere parte del pubblico.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo