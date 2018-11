La Us batte 2-0 lo Scafa, ma parte del pubblico critica il Mister.

Dopo il passo falso di domenica a Lanciano torna a vincere il San Salvo che batte 2-0 lo Scafa. Assenti pesantissime tra i locali che devono rinunciare a capitan Triglione e a Petre mentre Bolzan con problemi fisici si accomoda in panchina.

Al 9’ Molino serve D’Alessandro ma il suo tiro viene respinto con i piedi dal portiere. Alla mezz’ora incursione di Di Pietro, palla per D’Alessandro ma il suo tiro termina alto. Un minuto dopo bomba dai 25 metri di Carro, il portiere è bravo ad alzare sulla traversa. Sugli sviluppi del corner ancora Carro sfiora il vantaggio ma il tiro sfiora la parte alta della traversa. Al 41’ altra occasione ghiotta per il San Salvo con Carro che su calcio di punizione centra la traversa. La ripresa inizia con il solito monologo sansalvese dopo solo 1’ Molino in velocità supera la difesa ma il tiro termina a lato. Al 55’ su un cross di Bolzan, Galiè di testa solo contro il portiere tira incredibilmente fuori. Passano 3’ e il San Salvo si porta avanti con Luongo che di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Bolzan, butta la palla in rete. Al 78’ De Vivo scatta sul filo del fuorigioco e serve Stafa che deve solo appoggiare in rete per il 2 a 0. A 5’ dalla fine Molino sciupa la palla del 3-0. Fino al triplice fischio il San Salvo gestisce il doppio vantaggio e conquista tre punti importanti.

