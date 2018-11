La Us San Salvo a Sulmona proverà a battere l’ Ovidiana

Mister Castellano deve riuscire a proseguire la scia di vittorie e rimanere ancorato al quarto posto attualmente con 22 pt. La Ovidiana è al dodicesimo posto in classifica con 12 pt. Dovrebbe essere disponibile Cialdini da noi erroneamente dato per squalificato per somma di ammonizioni nella cronaca in diretta della precedente partita contro lo Scafa ( vinta dalla Us 2-0 nelle mura amiche del Bucci)

Questa domenica non riusciremo a proporvi i nostri, ormai consueti, aggiornamenti in tempo reale.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!