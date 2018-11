Una Us sotto tono pareggia 0-0 a Sulmona

Al ‘Pallozzi’ finisce 0-0 tra Ovidiana Sulmona e San Salvo. La prima azione degna di nota arriva al 19’ con un bolide di sinistro da fuori di Carro bloccato in due tempi dal portiere ovidiano. A metà della prima frazione si vedono i locali in avanti ma la conclusione di Vuole termina sull’esterno della rete. Nei minuti di recupero un bel diagonale di De Vincentis viene deviato in angolo dalla difesa biancazzurra. Al 50’ della ripresa ottima occasione per il San Salvo ma il tiro a volo di Carro da buona posizione termina alto. Il San Salvo cerca di spingere sull’acceleratore e al 75’ sfiora il gol con una botta a volo di Molino, ben servito da D’Alessandro, che termina alta. A 3’ dalla fine sugli sviluppi di una punizione Federico di testa sfiora il palo alla destra di Cialdini. Fino al triplice fischio il match non si schioda dal pareggio.

