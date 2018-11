Riparte da una vittoria il cammino della BTS San Salvo

Una vittoria da tre punti smuove la classifica della Bts San Salvo nel campionato di serie C maschile. Gli uomini di Mister Angelo De Risio hanno condotto la gara dall’inizio alla fine, disputando un ottimo incontro in tutti i fondamentali.

Nel primo set la formazione tipo vede schierato Rossi al palleggio in diagonale con Ferraro. Galante e il capitano Di Virgilio al centro, Forgione e Turtora di banda, Ortolano libero.

I sansalvesi mettono subito l testa avanti ed incrementano il vantaggio che appare subito invalicabile. Spazio al doppio cambio con Sacchetti e Felice, ed il set viene incamerato col punteggio di 25-19.

Nel secondo parziale spazio a Speranza nel ruolo di opposto e Vecchiotti al centro per capitan di Virgilio, ma il risultato non cambia. Bts sempre avanti, nonostante qualche sussulto con il capitano della Cedas Chiriatti specie al servizio. Anche questo parziale termina con la vittoria sansalvese per 25-16.

Nel terzo parziale il Mister sposta Forgione opposto per lasciare spazio a Felice di banda, mentre Sacchetti rileva Rossi. Questo parziale diventa impietoso per la Cedas che accusa il colpo e non riesce a risollevarsi. Gli ingressi di Valentini e di di Fabio non fanno che confermare l’ottimo andamento della gara in favore della BTS che conquista il set per 25-9.

Non c’è tempo per godersi la vittoria. Da giovedì di nuovo in campo per il recupero della seconda giornata di campionato, contro il Montesilvano.