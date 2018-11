Cresce il calcio giovanile ma soprattutto quello femminile con gli Aquilotti San Salvo

Cresce il calcio giovanile ma soprattutto quello femminile. Alla scuola calcio Aquilotti a San Salvo è sempre più alto il numero delle ragazze che decidono di rinunciare alla danza classica per rincorrere il pallone. La scuola calcio nasce nel 2007 dalla passione di Roberto Rossi e Orazio Piermattei, all'epoca rispettivamente portiere e attaccante del San Salvo. Negli anni hanno mantenuto sempre un numero alto di iscrizioni, nonostante all'inizio non avevano a disposizione i campi sportivi per gli allenamenti.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto finora", afferma il responsabile Roberto Rossi, "ne è a testimonianza il numero sempre più crescente delle famiglie che scelgono la nostra società. Per l’ottavo anno consecutivo ci avvaliamo dell’affiliazione con il Bologna Calcio con il “progetto 05-13 Kids”, continua Rossi, "Affiliazione che ha permesso ai nostri ragazzi attraverso la disputa di gare amichevoli di confrontarsi con i pari età del settore giovanile del Bologna e ha consentito la segnalazione di giovani promettenti con la possibilità di partecipare a manifestazioni calcistiche, raduni, tornei organizzati dalla società felsinea".

Gioca nel Bologna una ex allieva della scuola calcio Aquilotti, Melissa Nozzi, quando, nei primi anni della società, era l'unica ragazza in campo. "Quando ripenso agli anni con gli Aquilotti ricordo solo tanto divertimento e disponibilità da parte degli allenatori", racconta Melissa, "partecipavamo a quanti più tornei possibili anche con buoni risultati. Sono sempre stata trattata come una figlia e vedere che oggi il numero delle ragazze è cresciuto mi rende davvero felice". Lo scopo che si propongono i tecnici della scuola calcio Aquilotti è quello di far vivere il calcio come sport per tutti.

"Sono molte le novità di quest'anno", afferma Orazio Piermattei, "come la partecipazione al campionato di 3^ categoria, la disputa del campionato Juniores Regionale, oltre ai campionati Allievi, Giovanissimi, Esordienti 2006, esordienti 2007, pulcini 2008, pulcini 2009, primi calci 2010, piccoli amici 2011, piccoli amici 2012, piccoli amici 2013".

Da quest'anno la società si è avvalsa anche della professionalità di Davide Panfilo Daniele, "L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di cercare di riportare un campionato regionale nella nostra città, per dar modo ai nostri ragazzi di potersi confrontare con altre realtà, ma soprattutto poter portare il nome della società e quello della città il più lontano possibile".