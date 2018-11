Il primo Dicembre aprono le iscrizioni al Giro d’Italia Amatori

Il comitato organizzatore ricorda che a tutti i partecipanti alla manifestazione verrà consegnata in omaggio l’esclusiva T-Shirt Giro D’Italia Amatori. In oltre rende noto che è necessario comunicare in fase d’iscrizione la propria taglia, al fine di poterla realizzare ad hoc per ciascun atleta. L’edizione 2019 del Giro d’Italia Amatori sarà valevole come prova friendly dell’InBici Top Challenge: tutti coloro che prenderanno parte alla gara potranno avere un punteggio bonus nella classifica generale del circuito. Coloro che sono già abbonati all’InBici Top Challenge potranno gareggiare al Giro d’Italia Amatori a tariffa agevolata. Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sono disponibili su www.giroditaliamatori.it