Us San Salvo - Fater Angelini la cronaca in diretta della partita

Dallo Stadio Davide Bucci il Nostro inviato della giornata Luca Caracciolo ci invia gli aggiornamenti in tempo reale della partita Us San Salvo - Fater Angelini.

Mister Castellano mette in campo la seguente formazione:

Cialdini, Lavacca, Ramundo, Triglione, Luongo, Galiè, D'alessandro, De Vivo, Molino, Bolzan, Stafa.

A disposizione: Castaldo, Di Tella, Morlino, Di Crescenzo, Turchi, Pifano, Di Pietro, Della Penna, Costantini.

Ore 14.35 fischio iniziale

3' Buon tiro di Triglione da fuori area, intercettato dal portiere ospite.

6' il Fater ci prova dalla distanza con il numero 8; la palla è alta sopra la traversa.

8' ci provano nuovamente gli ospiti ad attaccare, ma nulla di fatto.

superiamo il 10' , al momento buona la prestazione di Stafa che però non riesce ad entrare in area e a concludere

13' ghiotta occasione per Molino che in area piccola non riesce ad agganciare la palla per metterla in rete. Peccato!

14' Vantaggio Us!!! Bellissima azione Stafa/ Molino e Bolzan che sigla il gol del momentaneo vantaggio BiancoAzzurro. US 1 - 0 Fater

17' altra buona azione per il San Salvo, Bolzan non concretizza ma era stato comunque segnalato il fuori gioco

20' gli ospiti provano ad affondare ma senza conclusione verso la rete.

22' Stafa e Bolzan ottima giocata in attacco ma la palla è sopra la traversa; nell'azione successiva palla lunga che arriva in area ma Molino non concretizza.

25' il Fater insiste in attacco il numero 4 scivola a pochi metri dalla porta sciupando per i suoi.

27' Cialdini nega un pericoloso attacco agli avversari con una strepitosa uscita.

30' ancora bella azione della Us sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto raso terra da Triglione per passare la palla a Bolzan che non riesce però a concludere.

tra gli ospiti il numero 11 Faieta sta facendo un'ottima prestazione.

33' brutto fallo subito da Molino. punizione battuta da Bolzan, incornata di Luongo ma la palla è sopra i legni.

35' Molino, buona azione ma non riesce a tirare però, guadagna un calcio d' angolo.

40' ci provano gli ospiti ma Galiè blocca l'azione.

41' rigore per il Fater ( probabilmente per un tocco di mani di Lavacca in mischia). Para Cialdini il calcio dagli undici metri. la palla è in corner. Dopo la battuta il n4 del Fater dal limite dell'area tira e segna il pareggio. Distrazione generale del San Salvo dovuta alla gioia della prodezza del numero 1 Biancoazzurro.

1-1 adesso il parziale

44' si infortunia Luongo che deve lasciare il campo (tra gli applausi del bucci). Sostituito da Pifano.

47' il portiere ospite si distende e devia una punizione ben calciata da Triglione.

fine primo tempo US 1 - 1 Fater

inizia il secondo tempo ore 15,35

1' subito incisiva la Us con Stafa. la palla è di poco lato.

4' Ramundo dalla lunga distanza palla poco alta sulla traversa.

5' bellissima conclusione dal limete area di De Vivo con il collo esterno, sfortunato: la palla è leggermente sopra la traversa

12' passaggio filtrante in area per Molino che viene fermato dal portiere in uscita.

13' De Vivo riceve un bel pallone in area piccola ma la difesa ospite si salva in angolo.

14' capovolgimento dopo il corner, bellissimo tiro dell'11 la palla è a fil di palo ma Cialdini era sulla traiettoria.

sostituito D'alessandro; al suo posto Di Crescenzo.

16' cross piena area di rigore, il portiere ospite anticipa Molino

Esce Stafa ( dopo un'ottima prestazione) al suo posto Costantini.

22' Molino bella azione sulla fascia, cross al centro e Costantini con la spalla devia alto.

sostituzione ospite Simeone per Fusco.

26’ esce Ramundo entra Di Pietro.

27’ pericolosa la Fater. Galiè devia in angolo.

31' esce il 7 entra il19 per gli ospiti

33' GOL Molino!!! Bravissimo Bolzan serve con un filtrante Molino che riporta in vantaggio il San Salvo! (SCIABBNDATTE!!!)

Us San Salvo 2 - 1 Fater il parziale adesso.

ammonito Faieta, l'11 della Fater.

35' Bolzan da fuori area di poco fuori.

36' negato rigore netto ai danni di Bolzan.

38' ci prova Di Pietro da fuori area ma il tiro è debole e il portiere para facilmente.

40' il n6 ospite prova con un colpo di testa pericoloso, ma la palla è sopra la traversa.

43' contropiede Us San Salvo, Bolzan scocca un tiro fortissimo ma è alto sopra la porta.

45' buona difesa della Us non permette agli avversari di entrare in area in contropiede.

esce de Vivo entra Morlino.

48' punizione dal limite per la Fater, rischia il nuovo entrato Morlino di causare un rigore.

La Us San Salvo con una buona prestazione generale riesce a battere il Fater Angelini e a mantenere la quarta posizione in classifica.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!