Il San Salvo vince e resta quarta in classifica!

Terzo risultato utile consecutivo per il San Salvo che al Bucci supera 2-1 la Fater Angelini.

Al 12’ cross di Ramundo per Molino che non aggancia la sfera che viene bloccata dal portiere. Un minuto dopo Molino allarga per Stafa che crossa al centro dove trova Bolzan che è bravo a depositare in rete la sfera. Al 16’ bel tiro di Bolzan da dentro l’area ma il portiere respinge. Poco dopo la metà della prima frazione occasione per gli ospiti con Simeone che solo contro Cialdini si fa respingere il tiro. Al 37’ su una palla in mischia il mediocre direttore di gara concede il calcio di rigore forse per un presunto tocco di mano. Dal dischetto Cialdini intuisce e respinge in angolo la conclusione di Rossodivita. Sugli sviluppi del corner eurogol di De Simone dalla distanza con la palla che scheggia l’incrocio dei pali interno e si deposita in rete. Allo scadere l’estremo difensore ospite si distende e respinge una punizione di Triglione. Nella ripresa ci prova dopo qualche minuto De Vivo ma Bartoletti alza sulla traversa. Al 57’ bel tiro di Faieta ma la sfera termina sul fondo. Al 70’ diagonale di Silvidii ma Cialdini è bravo a toccare in angolo. Passano cinque minuti e arriva il 2-1 dei locali: bella azione di Bolzan e palla servita a Molino che con un tiro cross batte il portiere. A dieci minuti dal termine Bolzan viene steso in area ma l’arbitro lascia giocare. Nei minuti di recupero ci provano gli ospiti su un calcio piazzato ma il risultato non si schioda dal 2-1.

-comunicato stampa-