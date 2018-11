San Salvo - Casalbordino aggiornamenti in tempo reale

Dallo stadio Davide Bucci sta per avere inizio la partita per il secondo turno di coppa tra la Us San Salvo e Apd Casalbordino;

il nostro inviato Luca Caracciolo ci invia le seguenti segnalazioni delle azioni più salienti.

Mister Castellano mette in campo questa formazione: Cialdini,Lavacca, Ramundo, Triglione, Pifano, Galiè, D'alessandro, De Vivo, Molino, DiPietro, Costantini. A disposizione: Castaldo, Di Tella, Morlino, Izzi, Petre, Della Penna, Sarchione.

ore 14.35 inizia l'incontro

2' pericolosa subito la Us con un calcio di punizione battuto da Triglione.

6' bella azione della Us, D'alessandro spreca sopra la traversa

il prato del Bucci risulta allentato dalla pioggia, qualche difficolta per i giocatori.

superiamo il ventesimo minuto le squadre giocano alla pari senza scoprirsi troppo e lasciare spazio agli avversari

26' De Vivo impegna il portiere del Casalbordino che riesce a deviare in angolo un tiro non troppo forte.

33' nervosismo in campo, espulso il 9 del Casalbordino per aver colpito a gioco fermo con una testata Ramundo che reagisce e rimedia il cartellinpo giallo; il guarda linee avvisa il direttore di gara che provvede a sanzionare i due. anche le panchine sono in agitazione.

la partita cambia volto.

39' Molino con una bella azione guadagna un angolo.

40' dalla battuta del corner Galiè con la palla attaccata al corpo entra quasi in porta; sembrerebbe gol ma non c'è convalida da parte della terna.

42' D'alessandro da posizione ottimale sbaglia: non aggancia la lunga palla scagliata da Triglione in area.

finisce il primo tempo a reti inviolate. Ad ora discreta prestazione dei bianco azzuri che dimostrano di mettere impegno per raggiungere il risultato.

inizia il secondo tempo ore 15.35

È cessata la pioggia ma si registra un clima rigido.

1’ bellissimo uno/due tra De Vivo e D’alessandro la palla al centro area è per Costantini che purtroppo non riesce a concretizzare.

3’ Ramundo calcia bene da fuori area, ma la palla è fuori di poco.

7' Costantini non aggancia un pallone filtrante nell' area piccola.

9' Cialdini salva il risultato, a difesa sguarnita, uscendo sul numero 7.

10' esce Ramundo entra Izzi.

17' Molino manca di qualche centimetro un invitante cross di Triglione.

18' Costantini riesce a segnare, ma il guardalinee annulla per off-side.

24' sostituzione per gli ospiti esce il numero 7 entra il 16.

29' esce D'alessandro entra Morlino.

32' ancora Cialdini provvidenziale salva con una bella parata

34' pericoloso nuovamente il Casalbordino da buona posizione all'interno dell'area, il nuovo entrato (il 16) non riesce a cordinarsi.

35' per il Casale esce l'8 entra il 13

41' è bravo Lavacca ma il portiere non si fa sorprendere.

42' esce il 10 entra il 20 per il Casalbordino.

44' Molino da fuori area non centra la porta, alto sopra la traversa.

all'ultimo secondo Molino calcia bene e il portiere para, l'albitro fischia la fine. 0-0 il risultato finale.

La Us San Salvo con questo risultato è fuori dalla competizione. il Casalbordino supera il turno.