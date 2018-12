BTS San Salvo: il poker è servito

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Continua la scalata verso la parte alta della classifica.

Gli uomini di Mister de Risio sfoderano un’altra preziosa prestazione in casa della Teate, formazione giovane (sono tutti u18) ma capace di inanellare in casa 3 vittorie su 3 senza perdere nemmeno un set.

La squadra sansalvese invece era reduce da tre vittorie consecutive, rispettivamente col fanalino di coda Cedas, il Montesilvano e l’Impavida Ortona che attualmente occupa la quarta piazza.

La gara è subito un testa a testa, con la BTS che scende in campo con Sacchetti in regia, Forgione opposto, Celauro e Ortolano di banda, Galante e Vecchiotti al centro con Rutigliano libero. l’equilibrio si spezza a metà set con la BTS che agguanta un break di vantaggio che amministrerà fino alla fine quando Rossi, subentrato al palleggio a Sacchetti, concluderà con un beffrado tocco di 2°, fissando il punteggio sul 25-21.

Nel secondo stessa formazione iniziale, la Teate si invola sul 15-10 ma la BTS con pazienza recupera pian piano, fino a conquistare il contro break e portandosi in vantaggio per 21-20. Ma la magia si spezza e la Teate conquista il parziale per 25-23.

Nella terza frazione Mister De Risio getta nella mischia il giovane Valentini M. nel ruolo di schiacciatore, e verrà ripagato con una grande prestazione che contribuisce alla tranquillità della squadra che sfodera una prestazione maiuscola, specialmente in difesa dove Ortolano è un baluardo invalicabile, ma anche grazie ai servizi velenosi di Vecchiotti e Galante, e agli attacchi di Forgione autentica spina nel fianco della difesa teatina. Dopo aver acquisito anche sei punti di vantaggio i sansavesi si rilassano un po', ma chiudono agevolmente per 25-22.

Nel quarto parziale Speranza rileva Vecchiotti al centro, e sfodera una brillante prestazione. Oltre ad essere sempre lucido e a dare una mano nei momenti topici della partita con alcuni brillanti recuperi, tocca molti palloni a muro ed è suo il punto che chiuderà il match sul 25-22 per la BTS.

Davvero un plauso tutti i giocatori della BTS, ma soprattutto al Mister de Risio, bravo a non affidarsi a pochi elementi ma capace di far girare tutta la squadra e rendere tutti i ragazzi protagonisti di questa bellissima vittoria, la vittoria del GRUPPO.

Nel prossimo week end ci sarà la sosta, ma già dal 12 dicembre la BTS tornerà in campo per sfidare il Termoli nel turno di recupero. Ricordiamo che alla squadra manca ancora l’apporto degli infortunati Colamarino, Bozzella e del Capitano di Virgilio, a cui si sono aggiunte le indisponibilità dei giovani Felice e Di Fabio.

Ma la forza di questa BTS è il gruppo che si stà amalgamando gara dopo gara e stà regalando grandi emozioni.