L’ Us San Salvo vince con la Val di Sangro 0-2

Dopo oltre 2 mesi il San Salvo torna alla vittoria in trasferta e lo fa con una partita dominata.

Nella prima parte del match non ci sono grossi sussulti fino al 22’ quando un tiro debole di Bolzan è facile preda di Garibaldi. Alla mezz’ora Molino in velocità supera la difesa ma solo contro il portiere tira incredibilmente fuori. Nella ripresa continua il dominio biancazzurro e al 52’ un tiro cross di Di Crescenzo si infrange sulla traversa. Al 56’ azione in contropiede dei locali ma il tiro debole è bloccato da Cialdini. Al 63’ un cross di Di Crescenzo viene raccolto da Pifano ma la conclusione viene deviata da un difensore in angolo tra le proteste biancazzurre per un presunto fallo di mano. Al 71’ Stafa salta due uomini ma viene atterrato in area, il direttore di gara assegna il rigore, il primo della stagione, ai biancazzurri. Dagli undici metri Bolzan non sbaglia. Al 78’ l’arbitro annulla per fuorigioco un gol alla Val di Sangro. A tre minuti dal novantesimo Di Pietro lancia Stafa che si trova solo contro Garibaldi e lo trafigge per il definitivo 2-0.

Nel prossimo turno il San Salvo affronterà in trasferta il Fossacesia.

-comunicato stampa-