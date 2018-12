RugbyTetras: sostegno e tifo per questa nuova realtà sportiva a San Salvo

"In data 01/12/2018 abbiamo FINALMENTE trovato una casa che conosce le radici del nostro sport da decenni.

Il campo di San Salvo Marina che dopo una trattativa mediata dall'assessore Tonino Marcello con la "promo Tennis" abbiamo preso in uso esclusivo.

Il sogno che diventa realtà nel momento giusto, proprio in prossimità della 1˚ partita in casa della femminile valida per la coppa Italia girone Abruzzo-Campania-Molise.

Le ragazze militano in questo girone da 5 giornate e sono in testa alla classifica di soli 4 punti avanti alle partenopee della "Amatori Napoli" ed hanno bisogno piu che mai del sostegno del pubblico locale, ed e per questo che vi invitiamo tutti al campo di san salvo marina a tifare le nostre ragazze Domenica 9 dicembre alle 11:30.

- comunicato stampa- RUGBY TETRAS