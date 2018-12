Us sconfitta 2-0 a Fossacesia, Cialdini migliore in campo e squadra contestata

Vi proponiamo come ogni partita il comunicato stampa che la Us San Salvo invia nell'immediato dopo gara; pubblicandolo integralmente e permettendoci di fare il titolo e inserire una Nostra foto di copertina. (guarda anche la nostra cronaca realizzata in diretta LEGGI )

Sconfitta in trasferta per il San Salvo che a Fossacesia è stato superato per 2 a 0.

Il tecnico Castellano deve rinunciare allo squalificato Luongo e all’infortunato Ramundo sostituiti in difesa da Lavacca e Pifano. Dopo una lunga assenza torna a sedersi in panchina Petre. Al 7’ ci provano i locali: Spadano supera Lavacca ma il tiro in diagonale finisce di poco a lato. Due minuti dopo Costantini a porta vuota segna ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 14’ botta da buona posizione di Bucci ma la palla termina alta. Poco dopo Cialdini è bravo ad alzare sulla traversa una conclusione di Cardone. Al 24’ bella azione di Di Crescenzo che serve Molino ma da buona posizione colpisce l’esterno della rete. La squadra ospite si rivede avanti al 34’ ma la conclusione di Stafa finisce fuori. Al 36’ il Fossacesia passa in vantaggio con un autogol di Pifano che devia involontariamente in rete un tiro di Giovannelli. Il San Salvo perde anche Pifano costretto ad uscire per una botta rimediata in testa e sostituito al centro della difesa da Izzi. A inizio ripresa i biancazzurri sfiorano il vantaggio ma la conclusione a volo di Molino, su assist di Stafa, si stampa sulla traversa. Al 50’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Colanero colpisce di testa ma Cialdini è strepitoso a negare la rete. Tre minuti dopo il numero uno sansalvese è bravo a deviare in angolo una conclusione di Berardi. Al 63’ Petre serve alla perfezione Molino ma il suo colpo di testa è troppo debole per impensierire il portiere locale. A due minuti dal 90’ sugli sviluppi di un calcio piazzato Galiè colpisce di testa ma il portiere blocca a terra. Al 93’ su un rinvio non perfetto di Cialdini arriva il 2-0 del Fossacesia con D’Ottavio.

Fra sette giorni la squadra biancazzurra affronterà al Bucci il Piazzano.

