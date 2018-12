La Us San Salvo: dimissioni D’amico comunicate ufficialmente

L’U.S. San Salvo comunica che nella mattinata odierna il direttore generale Rudy D’Amico ha rassegnato le dimissioni dall’incarico che ricopriva nella società biancazzurra. La dirigenza sansalvese, nel prendere atto delle dimissioni, ringrazia D’Amico per l’impegno profuso in questi mesi per i colori biancazzurri. L’U.S. San Salvo è a lavoro in queste ore per garantire un futuro alla squadra e alla società.

-comunicato stampa-